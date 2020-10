Statement Condemning the Arrest of Bahujan Journalist Prashant Kanojia

On 18 August 2020, Bahujan journalist Prashant Kanojia was arrested by Uttar Pradesh police. He is being held in custody over a tweet he had forwarded, which he had immediately deleted upon learning that it contained fake news. This is a routine social media behaviour that one observes on the platform almost every day.

However, this was used as a pretext for arresting Kanojia. Furthermore, the Allahabad High Court accepted the Uttar Pradesh government’s request that it be given four weeks to respond to his bail plea. This ensures that Kanojia remains incarcerated for an extended period of time.

This is not the first time Kanojia has been arrested by the Uttar Pradesh police over a tweet. In a similar incident last year, he was detained for ‘objectionable comments’ against the Uttar Pradesh chief minister on Twitter. On that occasion the Supreme Court had ordered his immediate release. However, the harassment has continued.

It is clear that the arrest and detention of Kanojia is politically motivated and driven by vendetta. It fits a larger pattern of Uttar Pradesh administration attempting to silence dissenting voices. In recent times it has repeatedly gone after activists and journalists alike using questionable legal pretexts. This is a clear attack on the right to free speech, and the Uttar Pradesh government needs to be held accountable for attempting to create this ‘chilling effect’ by intimidating and silencing its critics.

Prashant Kanojia is a well-respected journalist with a big social media following. Being an outspoken Bahujan with a mass following, who consistently raises issues of caste-based exclusion and violence, his arrest has to be seen as an attack on the anti-caste activists. We, the undersigned, condemn these intimidation and harassment tactics of the Uttar Pradesh government and demand Kanojia’s early and timely release.

We stand in solidarity with Prashant Kanojia. #StandWithPrashantKanojia

Jai Bhim!

Signatories:

Tejas Harad

Meena Kandasamy

SnehaJanaki

Raksha Singh.

Vandit Jain

Vaishnavi Suresh

Sidhant arya

Nikita Sonavane

Sneha Krishnan

Safvana

Samira Nadkarni

Gurmehar Kaur

Megha Sanyal

Ravikant Kisana

Deepak

Surbhi Karwa

Anurag Prabhakar

Parishit singh

Ananya Iyer

Jeetu Kumar

Pamela Philipose

Divya Kandukuri

Abhilash Durugkar

Siddhesh Gautam

Stuti Mamen

Anand

Neha Shetty

Akhil Rana

Hritik Lalan

Pragati Kulkarni

Kevin Vegda

Ishita

Swati

Gehna Kapoor

Antara Telang

Ila Ananya

Aditya Naique

Manasi Elise Tomy

Neeru

Sridhar Jeripothula

Saurabh Lokhande

Jagisha Arora

Pallavi Pratibha

Arun T

Geeta Seshu

Ananya Pandey

Ahalya Ganesh

Damni Kain

Surabhi Anans

Rajvi

Aabha

Vaishnavi Puranik

Bhanuj Kappal

Priyanka Borpujari

aakash r

Sandhya Ravishankar

Rohin Kumar

Avinash Kumar

Hardik

Hridayanka

Mahesh Rajput

Sahil Valmiki

Smriti Nevatia

Amelia Correa

Chayanika Shah

Neha kamble

Uday Kukde

Ayush Tiwari

Kartika

Srishti

Sijimon N C

Sukanya Shantha

Kanishk

Senthalir

Karthika

Revati Laul

Shreya Ila Anasuya

Shraddha

Ajikumar e p

Vinay Sharma

Prabhat Sharan

arjun soman

Roshini Ross

Bijulal P G

Mandar

Snehashish Das

Mayur Araj

Sabah Maharaj

Spoorthy

Jyoti Kalash

Nikita Ramteke

Kajal Savanur

Kaushik Raj

Apeksha Priyadarshini

Abhishek S

Sanjana

Rahul Vavhalih

Sangeeta Goel

Shilpa Rao

Prafulla Sonawane

Priyanka Paul

Vinodharani

Ananya Sairaman

Rishija Singh

Mahesh Choudhary

Avnish

Suraj Waghmare

Debarati

Teesta Setalvad

Sunaina bose

Manoj Yadav

R.k.Misra

Aadil Ikram

Aarti Nair

Visvak P

Radhika N

Sakshi Jain

Shreya bhandari

Rashad Ullah Khan

Sanket Dahat

Keerthana Nimmagadda

Pooja Narayan

Devanshi Sarin

Neema pramod

Parul Soni

Shahid Tantray

Preeti

Khushbu Sharma

Aparna

Mayank

Pranjali Bhagwat

Fathima

Prateek

Vedant Deshpande

Samriddhi Dhiman

Sanskriti Rajkhowa

Sandhya R.

Radhika Singh

Anwesha Bhattacharya

Vamsi

Yashwant Zagade

Sravanthi Bhamidi

Rinan Shah

Nupur Rastogi

Supritha

Cynthia Stephen

Janakiraman C

Kunal

Vishal

Meenakshi

Jaya Narayan

Vani Sharma

Tanvi Desai

Amla

Sreya Roy Chowdhury

Mukesh

Shireen Azam

Sreeja

Aarathi

Akshay M

Shaista

Krishana Gautam

Vineetha Venugopal

Shardul

Pallavi Rao

Tongam Rina

Shivani

Ravinder Kaur

Nioshi

Vijay Wankhede

Bharti

Sakshi Rai

Saeeduddin Faridi

aindri C

Pritha

Deepa

Shripad

Asha Balachandran

Mohit kumar

Jyoti Bania

Uttam

Joshita

Rigo Riba

Ritu Kochar

Abdulla

Sudha N

Eram

Jit Hazarika

Suvarna salve

Vineet

Sitamsini

Aditi

Sonia

Sowmya Bakka

Abhijeet

Suruchi

Gunjan K

Prakriti

S. Das

Pragathi R

Bhoomika Pandhare

Madhuvanthi

Nandan M

Kiran

Salim Saboowalla

Bharathy Singaravel

Jyotika Tomar

Karthik

Badal narnaware

Rajnish

Rashmi M

Aarushi Mohan

Suryakant Waghmore

Lucio Miranda

Sumeet Samos

Kanika

Jegath Raj.J

Maidi

Priyanka Sharma

sandeep kumar

ishanavi bajpai

Srishty

Aditya

Sumegha Premchandar

Sahana

Deepti

Indulekha Aravind

Deepali salve

Anutosh Shikher Saroj

Anoushka

Shoaib

Aayush Gagneja

Vikas verma

Sneha Rajaram

Pooja Verma

Soumya

RANJIT KUMAR

N Arvind Karthick

Jahnavi Uppuleti

Manish

Akash Mehta

Ruchir Lad

Suchitra

P Das

Sam Hunter

Miles Knecht

Akshay Balan

Sarayu Pani

Richa Mukerjee

Manoj

Danish Budhani

Harish Sridharan

Japleen Pasricha

Rakshitha Poojary

Irawati Anand

Neelakantan

Shlok Shah

soumyaa

Sayani Dasgupta

Kavya M

Puneet Prakash

Sonali V

Mdm hussain

Nithin

Harsh kinger

himanshu

Tapasya

Vijay sable

Karan R

Shantanu Nevrekar

Greeshma Kuthar

Anjali

Joel Joseph

Alankrita

Sanika

Firasha

Kunal Bhagat

Poornima M

Nayanika Mathur

Anubhav

Oli

NIRAJ

Sakshi Rawat

Justin Rao

Yogesh S

Ahaan Verma

Janak Parmar

Archana Bhardwaj

Nidhi K

Raju shakya

Sam

prabha

Nikitha

Akshay J

Navneet singh

Manhar

Ashwini Yadav

Manoj Kanaujia

Alka Singh Verma

Deepak Malghan

Mita Deshpande

Santosh Kumari

Anbarasan Perumal

Orron Rade

Shailendra Rai

Navoday

Akash Bhattacharya

Bijaya Biswal

Kavya Chowdhry

Dharamveer

Ranjitha Kumar

Sayantani Nath

Shruti

Rishika Jain

Pooja Sharma

Rohit

Sanjana

amit

Sheenu

Vastavika Gaikwad

Vinita

Pravallika

Aparna

Manas Geeta Arun

Muhammad Asad

M. Kumar

Raghav kumar

Raj k

Pappu Anuragi

Ashwini

Nirupama

S Patel

Kabilan s

Aiman Khan

Sanjeevni

Anurag Singh

Suraj kamble

Ashirwad Wakade

Rahul Kumar

Susruta Mukherjee

Anshula Martoliya

Basawa Prasad Kunale

Suchitra Vijayan

Sonwane Harshraj B

Kartik

उपेंद्र

Vansha Jain

Ajay bairwa

Shravani

Amit

Rohit Jha

Ani

Shalini

Anisha

Kanishk

Deep

Jessica K

Nikita Deshpande

asha

Upender reddy

Kshitij Ghorpade

Akanksha

Pushpa singh

Anu Gopi

N. Jayaram

Sarah Deo

Jatin Chugh

Al Haris

Harshad

jasvina sodhi

Alok Verma

Amol

Vinay Sreenivasa

Prashant Nema

Anushka Sen

Mohammad Abu Nasar

Chandrashekaran

Rohit Azad

Sheeva Dubey

Rossi D’Souza

Ankit yadav

Likhitha N

Sayak Dasgupta

Vasudhaa Narayanan

Shreya Barua

Rachel John

Shreyas Srinivasan

Shweta

Dharmanshu

Yamini

Kavita

Ajitha G S

Anil Wagde

Surbhi Mahajan

Sri Raghunath Joshi

Gitika Talwar

Kavita

Aditi

Kuldeep gehlot

Umashankar

Chandrabhan

Madhavan S

Samay K

Govind Sai

Arun Dinakar

Phalguni Desai

ALOK RAJAN

Eshan Fotedar

Arijit Sen

Durgesh Solanki

Prashant Dixit

Aavika Dhanda

daniel

Conrad Barwa

Rahul Kumar

Kalyani Monteiro Jayasankar

Abhilasha

Anubhav Singh

Anjali Chandawarkar

Arfi Lamba

Suraj kanojia

arjunrthnam@gmail.com

Mitaja

Md Nasim

Manish Kumar

Kanika

Abhrajyoti Chakraborty

Ajeya Kannan

Bidisha Mahanta

Shoa Bakhsh

Gayatri Lakshmi Narayanan

Shruti

Anushree Gupta

Subhashish Kumar

Sohini C

Savitha Ganesh

Rajesh Sharma

Nidhi Chhamb

Ankita Srivastava

Arushi Garg

Vaibhav Kamble

Anjali

Tanya S

Puneet singh

Prasad S

Sabita Lahkar

Swapnil

Monika Gupta

Ritika Sahay

Shivani Singh

Prajakta M.

Iqbal

Ayushi Srivastava

Anushree Mishra

Boishakhi Dutt

Khagendra khatterjee

Pawan jeph

Soumya Jayanti

Charanjot Singh

Rupsa Nag

Kanika K

Udita Mukherjee

Anurag Chittawar

Pranati Chitti

divya s

Abhiram

Dr Aniket Kamble

Saumya Srivastava

M. Z.

Benson

Rakesh Sengupta

Ashira Biswas

Chitral

Srilata Sircar

Vivek

Aditi Parashar

bhaskar

Aditya Lakhina

Nikita Sud

Meghna Chaudhuri

Dr Rohit nirala

Ankitha

Syed Taraq Quadri

Pranjal Shrirange

Radhe saloniya

Ritul

Ruchi Marshal

Sri Sriniti

Ravi Shankar

Anjali Monteiro

KP Jayasankar

Muskaan Sharma

Venkatesh

Souradeep Roy

Swapnil Nikade

Jack Smith

Dania Siddiq

Rishika Arya

Anita Dube

Ram Singh

Shreyash Ramteke

Dishant

Neeraja N

Aashi Shaikh

Madhav Pandit

Prasanna Raj Ambedkar

Anandarupa Dhar

Abhishek

Pavithra Venkat

Omkar shinde

Abritty Kisku

Nidhin D.

Debabrata Ghosh

Pankaj Kumar Paswan

PRASANTA BISWAS

Rakhee

Sugandha

Lakshyata

Lois Sofia

Dimum pertin

Aprajita Sarcar

Pragati Thapa

Arnab

Vijay Krishna

Vibhuti

Mukul walke

Vinit

Rajani Rao

ARUNDHATI GHOSH

Nikitha Bhanurathan

Abhijit Parad

Riyaa Ariwala

Yogesh Wagh

Professor Kishalay Bhattacharjee

Ezhilarasan S

Manjiri Indurkar

Nilesh Deotale

Sehal Dahiwale

Jeetu

Priyank

Jawed

Fahim Akhtar

Kavita Krishnan

Vipal Durge

Pranava

Akanksha Singh

Johanna Deeksha

Clifton D’ Rozario

Parth Shrimali

Sripriya

Ujwal KP

Vikram Patil

Pravindra

Chaittanya Kumar

Varun S

Ameya Bokil

ashwani Kumar

Saanvi

Laya Lakkaraju

Rochi

Prakash Rathod

Susanta Sahoo

Manoj kumar jatav

Bhagirath Prasad Meena

Rashmitha

Hiren Algotar

Nadika Nadja

Kiruba Munusamy

Shruti

Mayadevi Murthy

akriti paracer

Riya Sawant

Prachi Salve

Fiona Vaz

Sarah Naqvi

Harish

Surshree Meshram

Swetha

Neha Ayub

Rutuja Thukarul

Ritika Varshney

Nikitha gokuldas

Samarpita Chanda

Parinita Sanap

sana

Reetika Subramanian

Dhara Gorasiya

Vaishali Janarthanan

Nikhat Hetavkar

Stuti Mehta

Jayshankar Ramu

Amit

Meet

Abhirami G

Ashu valmiki

Shreyasi Rao

Iqbaljeet Singh

Sunidhi Sharma

Sahaj Kishen

Siddhant Garud

Purvi Rajpuria

Pallavi Krishnappa

Raeka Sharma

Puneet Bansal

Raeka Sharma

Mirza Shahbaz Beg

Kalyani Thakare

Rajat Lohat

Aparna Rawat

tanya yadav

Mayoori

Anish Talpade

Meera Sanghamitra

Kashvi Verma

Raja Bagga

Sushanth

Kamna

Monica

Gia Singh Arora

Saira Susan

Nikita C.

Sakhi Chahande

Kiranjyot Kaur

Debopriya Mondal

Shijoy

Pardeep Attri

Shone Satheesh

Meghna

Shivani Yadav

Nilim Dutta

Sunil

Dervish Paliwal

Arpit

Rajasekaran

Rachelle C

Dishant Batule

Meher

Abijith KP

Vinay Gohil

Kkrao

Manasi

Swati Chintala

Harshita singh

Kishan Kumar

Rashi Raj

Navya Shivahare

Yogesh

Shalini

Jay Rathod

Satvik

Virendra

Kartikeya Jain

Shalini Nair

Udit Murarka

Priyanshi

Amandeep

Varnika

Mushkbar Haider

Govind Sivan

Gauri Gaur

Deepak Ram

Harish Tandi

Ira S.

Priyanka

Kunal Sahay

Swati Singh

Anurag Minus Verma

Bimbisar

Charul Verma

Nithiya

Stephanie Sharon

Ashay Meshram

Geetika Singh

Ambika

Upasana Ranga

Balwinder singh

Bhargav Oza

Purnima

Jo Tyabji

Prashant Bhaware

Kajori Sen

Saumya Dadoo

kimaya

Aditi Thakur

Diyasha Basak

Abkit Chaturvedi

Tekumal Santhosh

Pratikshit Singh

Vishnu Bagdawala

Janardan Prasad

Swati Ujjainwal

Manish

Indrapramit Das

Ankit

Rishikesh Nagdawane

Jenny Rowena

Harshad dolas

Rashida Husaini

Aardra A.H.

R Sandeep

Ashok Athawale

Aziz

Subodh

Roshni Kalyanakumar

Ananya boya

Malaika Mathew Chawla

Mayur

Obaid Hossain

Aslah Kayyalakkath

Ajinkya ghule

Siva K

Yogesh

Jay

Ananya kothari

Siddharth Kumar

Kirti

Anushka Maheshwary

Nainika Dinesh

Raghu Ram Raj

Rahul Gajbhiye

Umara Zainab

Sharad Kanekar

Zeena Oberoi

Naveen

Prakash Tambe

Ram

Mohanrao

Ritwik Arora

Subhash mohbey

Ravi

Padmaja Pati

Maaz Sayyed

Saloni Kapadia

Aditi S

Ankit Jalan

SIGN UP FOR COUNTERCURRENTS DAILY NEWSLETTER